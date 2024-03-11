В Няндоме 28-летний мужчина во время застолья поссорился с 40-летней сожительницей и вытолкнул её из окна

В городе Няндома Архангельской области произошла трагедия: из окна третьего этажа жилого дома выпала 40-летняя женщина. Многочисленные травмы оказались слишком сильными, и врачи не смогли её спасти. Оказалось, что женщину вытолкнул из окна 28-летний сожитель.
После произошедшего мужчина был задержан. На допросе он признался, что устроил с сожительницей праздник, но во время застолья разразился скандал. По словам задержанного, женщина начала его оскорблять, поэтому он разозлился. Причина ссоры не уточняется.
Следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Тело умершей передано врачам для проведения медицинской экспертизы.
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