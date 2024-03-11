В Няндоме 28-летний мужчина во время застолья поссорился с 40-летней сожительницей и вытолкнул её из окна

В Архангельской области мужчина вытолкнул из окна сожительницу

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Няндома Архангельской области произошла трагедия: из окна третьего этажа жилого дома выпала 40-летняя женщина. Многочисленные травмы оказались слишком сильными, и врачи не смогли её спасти. Оказалось, что женщину вытолкнул из окна 28-летний сожитель.

Фото: unsplash.com by Carl Nenzen Loven is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

После произошедшего мужчина был задержан. На допросе он признался, что устроил с сожительницей праздник, но во время застолья разразился скандал. По словам задержанного, женщина начала его оскорблять, поэтому он разозлился. Причина ссоры не уточняется.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Тело умершей передано врачам для проведения медицинской экспертизы.

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