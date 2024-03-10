Аэропорт Пулково закрыт из-за крупного пожара в Петербурге

Росавиация приостановила полёты в Санкт-Петербург

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Аэропорт Пулково закрыт с 17:00 — сообщили в пресс-службе журналистам из петербургского издания "Фонтанка".

Фото: pulkovoairport.ru

Сведения о закрытии аэропорта на приём и вылет самолётов подтвердили в Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что для безопасности и комфорта граждан делается всё необходимое. О причинах закрытия аэропорта официально не сообщается. Однако известно, что в непосредственной близости от аэропорта, в 2,5 км в Ломоносовском районе в промзоне возник крупный пожар, столб дыма вздымается высоко над землёй. О причинах возгорания и горящем объекте точных сведений пока нет.