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Аэропорт Пулково закрыт из-за крупного пожара в Петербурге

Росавиация приостановила полёты в Санкт-Петербург

0:41
Происшествия

Аэропорт Пулково закрыт с 17:00 — сообщили в пресс-службе журналистам из петербургского издания "Фонтанка".

Росавиация приостановила полёты в Санкт-Петербург
Фото: pulkovoairport.ru

Сведения о закрытии аэропорта на приём и вылет самолётов подтвердили в Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что для безопасности и комфорта граждан делается всё необходимое. О причинах закрытия аэропорта официально не сообщается. Однако известно, что в непосредственной близости от аэропорта, в 2,5 км в Ломоносовском районе в промзоне возник крупный пожар, столб дыма вздымается высоко над землёй. О причинах возгорания и горящем объекте точных сведений пока нет. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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