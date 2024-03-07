16 терактов за год предотвратили на Северном Кавказе

На территории Северного Кавказа в 2023 году спецслужбы предотвратили 16 терактов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
По его словам, также спецслужбы пресекли деятельность порядка полутора сотен группировок,в которые вошли сторонники террористических организаций с других государств.
"Предотвращено 21 преступление террористической направленности, из которых 16 терактов", — заявил он в столице республики Ингушетия.
Кроме того, Патрушев призвал не допускать вербовку кавказских жителей украинскими спецслужбами.
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