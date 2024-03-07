16 терактов за год предотвратили на Северном Кавказе

Патрушев: пресечена деятельность групп, куда входили сторонники международных террористических организаций

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

На территории Северного Кавказа в 2023 году спецслужбы предотвратили 16 терактов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Фото: defenseimagery.mil by Sgt Aaron Hostutler

По его словам, также спецслужбы пресекли деятельность порядка полутора сотен группировок,в которые вошли сторонники террористических организаций с других государств.

"Предотвращено 21 преступление террористической направленности, из которых 16 терактов", — заявил он в столице республики Ингушетия.

Кроме того, Патрушев призвал не допускать вербовку кавказских жителей украинскими спецслужбами.