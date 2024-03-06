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От штрафа до тюрьмы: что грозит жителям Приморья за "противопожарные" нарушения

2:42
Происшествия

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю опубликовала подробный перечень административных и уголовных статей, связанных с нарушением правил противопожарной безопасности. Это обусловлено сложной обстановкой в Хасанском округе, где общая площадь пожаров превысила почти 5 тысяч гектаров.

От штрафа до тюрьмы: что грозит жителям Приморья за "противопожарные" нарушения
Фото: commons.wikimedia.org by NaveenNkadalaveni is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

В понедельник, 4 марта, во многих муниципалитетах Приморского края был введён особый противопожарный режим. Самая трудная ситуация сложилась в Хасанском округе, где из-за потепления, сильного ветра и отсутствия снега начались ландшафтные пожары. На их тушение было направлено около четырехсот пожарных и спасателей. Общая площадь пожаров превысила 4,8 тысяч гектаров.

Полиция Приморья опубликовала список всех возможных нарушений в области противопожарной безопасности, который произвел сильное профилактическое впечатление. В МВД подчеркнули, что в большинстве случаев причиной лесных пожаров являются действия человека. Поэтому важно, чтобы люди осознавали последствия своих действий.

Теперь рассмотрим возможные наказания для нарушителей.

Вначале идут административные статьи. Здесь всё сводится к наложению штрафов, которые для юридических лиц могут достигать миллиона рублей, сообщает vostokmedia.com.

Статья 8.32 КоАП — поджог травы и хвороста, нарушение правил безопасности в лесах, включая условия особого противопожарного режима и режима ЧС, а также причинение вреда здоровью:

для граждан — до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.

Статья 20.4 КоАП — нарушение пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

для граждан — до 4 тысяч рублей; для должностных лиц — до 30 тысяч рублей; для предпринимателей — до 40 тысяч рублей; для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Если ущерб превышает 250 тысяч рублей и есть пострадавшие, то наступает уголовная ответственность. Здесь уже предусмотрены существенные штрафы и лишение свободы.

Статья 261 УК РФ — уничтожение лесов.

Часть 1 — неосторожное обращение с огнем, приведшее к значительному ущербу:

штраф до 500 тысяч рублей; лишение свободы до 4 лет.

Часть 3 — поджог:

штраф до 1 миллиона рублей; лишение свободы до 8 лет.

Часть 4 — неосторожное обращение с огнем, приведшее к крупному ущербу:

штраф до 3 миллионов рублей; лишение свободы до 10 лет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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