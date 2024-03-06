От штрафа до тюрьмы: что грозит жителям Приморья за "противопожарные" нарушения

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю опубликовала подробный перечень административных и уголовных статей, связанных с нарушением правил противопожарной безопасности. Это обусловлено сложной обстановкой в Хасанском округе, где общая площадь пожаров превысила почти 5 тысяч гектаров.
В понедельник, 4 марта, во многих муниципалитетах Приморского края был введён особый противопожарный режим. Самая трудная ситуация сложилась в Хасанском округе, где из-за потепления, сильного ветра и отсутствия снега начались ландшафтные пожары. На их тушение было направлено около четырехсот пожарных и спасателей. Общая площадь пожаров превысила 4,8 тысяч гектаров.
Полиция Приморья опубликовала список всех возможных нарушений в области противопожарной безопасности, который произвел сильное профилактическое впечатление. В МВД подчеркнули, что в большинстве случаев причиной лесных пожаров являются действия человека. Поэтому важно, чтобы люди осознавали последствия своих действий.
Теперь рассмотрим возможные наказания для нарушителей.
Вначале идут административные статьи. Здесь всё сводится к наложению штрафов, которые для юридических лиц могут достигать миллиона рублей, сообщает vostokmedia.com.
Статья 8.32 КоАП — поджог травы и хвороста, нарушение правил безопасности в лесах, включая условия особого противопожарного режима и режима ЧС, а также причинение вреда здоровью:
для граждан — до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.
Статья 20.4 КоАП — нарушение пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:
для граждан — до 4 тысяч рублей; для должностных лиц — до 30 тысяч рублей; для предпринимателей — до 40 тысяч рублей; для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.
Если ущерб превышает 250 тысяч рублей и есть пострадавшие, то наступает уголовная ответственность. Здесь уже предусмотрены существенные штрафы и лишение свободы.
Статья 261 УК РФ — уничтожение лесов.
Часть 1 — неосторожное обращение с огнем, приведшее к значительному ущербу:
штраф до 500 тысяч рублей; лишение свободы до 4 лет.
Часть 3 — поджог:
штраф до 1 миллиона рублей; лишение свободы до 8 лет.
Часть 4 — неосторожное обращение с огнем, приведшее к крупному ущербу:
штраф до 3 миллионов рублей; лишение свободы до 10 лет.
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