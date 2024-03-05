Париж: неизвестные выкрали олимпийский компьютер из машины чиновника

Во Франции опять украли ноутбук с секретными данными Олимпиады-2024

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В центре Парижа неизвестные украли из машины чиновника ноутбук с конфиденциальной информацией об организационных мерах в период Олимпиады, сообщает телеканал BFMTV.

Фото: Wikimedia Commons by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это уже вторая за неделю кража конфиденциальных данных у организаторов парижской Олимпиады. Ранее 26 февраля мужчина марокканского происхождения похитил из поезда рюкзак у инженера столичной мэрии, в котором находились ноутбук и жесткие диски с данными о мерах безопасности. Злоумышленника задержали через нескольких дней, он был приговорен к семи месяцам лишения свободы, но похищенное вернуть не удалось.

Позже мэр Парижа Анн Идальго заявила, что информация не являлась конфиденциальной и ничто не угрожает безопасности, отметив, однако, безответственность сотрудников.