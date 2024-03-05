Париж: неизвестные выкрали олимпийский компьютер из машины чиновника

В центре Парижа неизвестные украли из машины чиновника ноутбук с конфиденциальной информацией об организационных мерах в период Олимпиады, сообщает телеканал BFMTV.
Это уже вторая за неделю кража конфиденциальных данных у организаторов парижской Олимпиады. Ранее 26 февраля мужчина марокканского происхождения похитил из поезда рюкзак у инженера столичной мэрии, в котором находились ноутбук и жесткие диски с данными о мерах безопасности. Злоумышленника задержали через нескольких дней, он был приговорен к семи месяцам лишения свободы, но похищенное вернуть не удалось.
Позже мэр Парижа Анн Идальго заявила, что информация не являлась конфиденциальной и ничто не угрожает безопасности, отметив, однако, безответственность сотрудников.
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