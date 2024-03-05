Башкирский нуар: алкоголь, дьявол и кровавая трапеза

В Куюргазинском районе Башкирии нетрезвый мужчина по имени Эркинжон зашел в дом к незнакомому пенсионеру, три раза ударил его топором, а затем вырезал и съел сердце, сообщает телеграм-канал Mash.
Расправившись с жертвой, мужчина ушел в магазин, где выпил еще алкоголь, но расплатиться за него не смог. Тогда убийца устроил кровавую трапезу неподалеку на остановке, недоеденное отдал бабушке, ждавшей автобус. После задержания Эркинжон признался, что убил пенсионера по приказу темных сил, заключив сделку с дьяволом, чтобы вылечить своё сердце.
Инцидент произошел в конце февраля. В настоящее время каннибал находится под арестом в ожидании следствия.
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