Атака дрона на Белгород провалилась

Украинский беспилотник сбит в Белгородской области

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области. БПЛА ВСУ был обнаружен около 12.30 и сразу же по нему отработали дежурные средства ПВО. Беспилотник был сбит, при падении никаких пострадавших и разрушений на земле нет.

Фото: Телеграм

Ранее сегодня утром сообщалось об атаке беспилотников по Воронежской области. Беспилотники ВСУ периодически совершают разведывательные и боевые полёты на территории России, используются при попытках атаковать стратегические объекты ВПК и энергетики. Однако в большинстве случаев эти атаки кончаются безрезультатно.