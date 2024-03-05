Атака дрона на Белгород провалилась

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области. БПЛА ВСУ был обнаружен около 12.30 и сразу же по нему отработали дежурные средства ПВО. Беспилотник был сбит, при падении никаких пострадавших и разрушений на земле нет.
Ранее сегодня утром сообщалось об атаке беспилотников по Воронежской области. Беспилотники ВСУ периодически совершают разведывательные и боевые полёты на территории России, используются при попытках атаковать стратегические объекты ВПК и энергетики. Однако в большинстве случаев эти атаки кончаются безрезультатно.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.