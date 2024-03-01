Житель Киева Леонид Закутенко годами "помогал" британским самоубийцам и преступникам, отправляя им по почте один из самых опасных ядов, одна капля которого приводит к смерти.
Закутенко промышлял этим веществом на сайте, на котором рекламируются товары и услуги для людей, задумавших свести счёты с жизнью или совершить преступление. Он отправлял яд в посылках в Великобританию. С 2019 года около 130 британцев умерли, отравившись именно этим ядом. Возможно, не все эти смерти связаны с преступной деятельностью Закутенко, однако есть все основания полагать, что он причастен к большей их части.
В Великобритании данное вещество разрешено для продажи, но этим правом обладают только компании, которые используют яд в безопасных целях, например, для экспериментов, не приводящих ни к чьей смерти.
Когда журналисты попытались поговорить с Закутенко, он сделал вид, что ничего не знает и не связан с торговлей ядом, и только одному журналисту, который не стал представляться и вошёл в доверие киевлянина, он сознался во всём.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.