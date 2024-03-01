Киевлянин несколько лет подряд на расстоянии "помогал" британским самоубийцам

Житель Киева годами продавал яд преступникам и самоубийцам из Великобритании

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Киева Леонид Закутенко годами "помогал" британским самоубийцам и преступникам, отправляя им по почте один из самых опасных ядов, одна капля которого приводит к смерти.

Фото: flickr.com by Stefano Brivio (buggolo) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Закутенко промышлял этим веществом на сайте, на котором рекламируются товары и услуги для людей, задумавших свести счёты с жизнью или совершить преступление. Он отправлял яд в посылках в Великобританию. С 2019 года около 130 британцев умерли, отравившись именно этим ядом. Возможно, не все эти смерти связаны с преступной деятельностью Закутенко, однако есть все основания полагать, что он причастен к большей их части.

В Великобритании данное вещество разрешено для продажи, но этим правом обладают только компании, которые используют яд в безопасных целях, например, для экспериментов, не приводящих ни к чьей смерти.

Когда журналисты попытались поговорить с Закутенко, он сделал вид, что ничего не знает и не связан с торговлей ядом, и только одному журналисту, который не стал представляться и вошёл в доверие киевлянина, он сознался во всём.