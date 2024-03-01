В центре Москвы загорелось деревянное кафе

В центре столицы РФ произошёл пожар в деревянном павильоне. Инцидент случился в парке Горького. Возгорание удалось ликвидировать, в результате происшествия пострадавших нет. Об этом проинформировал источник Телеканала "360".
В экстренные службы поступил звонок около 3 часов ночи от очевидца. Он сообщил, что загорелось кафе напротив катка. На место приехали пожарные и спасатели. Выяснилось, что огонь охватил деревянный павильон. Площадь возгорания составила 200 кв. метров. Был риск распространения огня на соседнюю постройку.
Локализовать пожар удалось в 04:10, он был полностью ликвидирован в 04:29.
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