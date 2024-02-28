Ирина Волк: 22-летнему мужчине, который проехал на крыше между вагонами поезда Московского метро грозит штраф

В Москве задержали мужчину, ради экстрима катавшегося на крыше между вагонами метро

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве был задержан мужчина, который ради экстрима ехал на крыше вагона метро от станции "Сокольники" до станции "Преображенская площадь".

Фото: Openverse by Mark Fischer is licensed under CC BY-SA 2.0.

Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полиция обнаружила видеоролик, на котором мужчина катается лежа на межвагонном переходе электропоезда. Задержав нарушителя, полицейские выяснили, что мотивом его поступка была жажда испытать экстремальные впечатления.

"Сотрудники УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве установили личность нарушителя и задержали его в Восточном административном округе столицы. В отношении 22-летнего жителя столицы составлен протокол об административном правонарушении (ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ, санкция предусматривает штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей)", — сказала Волк.

Пресс-центр МВД России предоставил видео, на котором задержанный раскаялся, и предостерег других от подобных приключений, отметив, что мог бы получить серьёзные травмы, и только чудо его спасло.