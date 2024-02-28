Квартира в Омске охвачена огнем, спасатели выносят людей по пожарной лестницеКвартира в Омске охвачена огнем, спасатели выносят людей по пожарной лестнице

Жильцы в Омске спасены после пожара благодаря героическим усилиям спасателей

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Омске на улице Бульварной, 15, произошел пожар в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома. Очевидцы поделились видео, на котором видно, как огонь распространяется по всем комнатам, а из окон идет черный дым. Жильцы, находившиеся на балконе, звали на помощь.

Фото: t.me/mchs_official by МЧС России

Благодаря неравнодушным людям, которые натянули одеяла под окнами, чтобы спасти людей, и героическим усилиям спасателей удалось вывести жильцов из горящей квартиры по пожарной лестнице. Среди спасенных оказался и ребенок, что вызывает особое облегчение. Об этом сообщает gorod55.ru.

Этот случай произошел вскоре после пожара в Амурском поселке, где загорелся двухэтажный дом. Видео показывает, как дым от пылающего дома был виден во всем поселке. Однако благодаря быстрому реагированию пожарных огонь не перешел на соседние постройки, и обошлось без пострадавших.