В Пакистане чуть не обезглавили приезжую женщину из-за надписи "красивая" на её платье

В Пакистане чуть не обезглавили женщину из-за "богохульного" платья

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В пакистанском городе Лахоре приезжая женщина столкнулась с агрессией со стороны прохожих из-за того, что они подумали, будто надпись на арабском языке на её платье оскорбляет чувства верующих. Пакистанцы решили, что это строчки из Корана, и были готовы её наказать.

Фото: flickr.com by Guilhem Vellut is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Толпа окружила женщину, многие кричали, что ей нужно немедленно отрубить голову. Когда в ситуацию вмешалась полиция, негодующие мужчины и женщины не сразу согласились отдать свою пленницу, но одна из полицейских смогла их уговорить всё-таки доверить это дело полиции. Когда испуганную женщину отвезли в участок, она объяснила, что на самом деле обозначает надпись на её платье. Halwa на арабском языке переводится как "красивая".

Полицейская, сумевшая договориться с толпой, будет награждена, поскольку она спасла жизнь женщине, которая могла пострадать, не будучи виновной. Закон Пакистана предусматривает смертную казнь за богохульство.

Несколько религиозных деятелей записали видео, в котором подтвердили, что женщина, платье которой разгневало местных жителей, никак не нарушила закон.