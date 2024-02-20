В Ленобласти поймали незаконно пересекающих границу иранцев

Задержаны иранцы за попытку незаконного пересечения границы в Ленинградской области

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Кингисеппском районе Ленинградской области были задержаны четверо граждан Ирана, которые пытались незаконно пересечь границу с целью попасть в Эстонию.

Фото: РИА Новости by Михаил Воскресенский

Они сообщили, что заплатили посреднику по 10 тысяч долларов за помощь в пересечении границы через Россию в Финляндию, однако оказались обманутыми, поскольку их нелегально доставили в Эстонию. Суд рассмотрел их дело и принял решение о депортации с территории России. Об этом сообщает Петербург2.

Один из задержанных призвал своих соотечественников остерегаться мошенников и не доверять им, предупредив о возможных негативных последствиях.