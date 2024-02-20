В Кингисеппском районе Ленинградской области были задержаны четверо граждан Ирана, которые пытались незаконно пересечь границу с целью попасть в Эстонию.
Они сообщили, что заплатили посреднику по 10 тысяч долларов за помощь в пересечении границы через Россию в Финляндию, однако оказались обманутыми, поскольку их нелегально доставили в Эстонию. Суд рассмотрел их дело и принял решение о депортации с территории России. Об этом сообщает Петербург2.
Один из задержанных призвал своих соотечественников остерегаться мошенников и не доверять им, предупредив о возможных негативных последствиях.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.