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МЧС РФ: московские огнеборцы локализовали пожар охвативший 1500 квадратных метров в центре столицы

В центре Москвы благодаря пожарным не допущено перехода огня на здание "Известия холл" 

Происшествия

Крупный пожар начался в 5 утра по московскому времени вблизи здания "Известия Холл" на Пушкинской площади в центре Москвы. Пламя быстро перекинулось на соседние помещения и охватило площадь в полторы тысячи квадратных метров. 

В центре Москвы благодаря пожарным не допущено перехода огня на здание "Известия холл" 
Фото: TG-канал МЧС России

Первое сообщение о пожаре на Пушкинской площади поступило около 5 утра по Москве. На место немедленно прибыли пожарные и другие экстренные службы. По предварительным данным, пожару присвоен третий уровень опасности. Причина возгорания пока не известна.

По словам очевидцев, пожар начался в концертном зале здания "Известия Холл", однако в экстренных службах сообщили, что возгорание началось в соседнем здании. Вскоре огонь перекинулся на строения на Пушкинской площади, охватил бар Резиденция и ночной клуб Luckin Rooms. По данным некоторых Telegram-каналов, в одном из охваченных огнем зданий мог находиться человек, однако в МЧС эту информацию пока не подтвердили.

Вскоре после этого в экстренных службах сообщили, что во дворе горящего "Известия Холла" обрушился купол металлической конструкции. Огнеборцы работали в условиях сильного задымления в усиленном режиме с увеличенным номером вызова 1-бис, так как сил прибывших расчетов уже не хватало.

В связи с инцидентом прилегающие дороги были перекрыты для движения транспорта: три полосы Тверской улицы и одна полоса Большого Путинковского переулка. В настоящее время пожар в трех зданиях во дворе "Известия-холла" локализован. Информации о пострадавших нет.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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