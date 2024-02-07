Жители Ижевска сообщают о мощном взрыве в районе Воткинского завода, власти заявили о "ракетных испытаниях"

Мощный взрыв в Ижевске: власти заявляют о ракетных испытаниях

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вечером 7 февраля в социальных сетях появились сообщения о мощном взрыве в Ижевске, власти объяснили случившееся проведением ракетных испытаний.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under Public domain

Очевидцы выкладывали в социальных сетях кадры, на которых было видно сильное пламя, поднявшееся в высоту на несколько десятков метров. Местные жители высказывали версию, что пожар мог начаться на местном военном полигоне или на территории Воткинского машиностроительного завода, который, в числе прочего, производит и военную продукцию. Местные власти заявил, что пламя — результат ракетных испытаний.

"Взрыв под Ижевском произошёл в ходе плановых ракетных испытаний", — приводит ТАСС сообщение единой дежурной диспетчерской службы Завьяловского района Удмуртской республики.