Ужасная история: мужчина убил и расчленил свою гостью, что произошло потом шокировало всех

Прокуратура направила дело о жестоком убийстве молодой женщины в суд

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прокуратура Стерлибашевского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который признался в убийстве и расчленении своей знакомой. По версии следствия, между обвиняемым и девушкой произошел конфликт, в результате которого он задушил её.

Фото: Нацполиция Украины

Для скрытия преступления он расчленил тело и расфасовал его по пакетам, которые затем вывез в лес и закопал. Об этом сообщает mkset.ru.

Полиция отследила перемещение потерпевшей по камерам видеонаблюдения и задержала обвиняемого по месту жительства. Обвиняемый признал свою вину.