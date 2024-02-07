Ужасная история: мужчина убил и расчленил свою гостью, что произошло потом шокировало всех

Прокуратура Стерлибашевского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который признался в убийстве и расчленении своей знакомой. По версии следствия, между обвиняемым и девушкой произошел конфликт, в результате которого он задушил её.
Для скрытия преступления он расчленил тело и расфасовал его по пакетам, которые затем вывез в лес и закопал. Об этом сообщает mkset.ru.
Полиция отследила перемещение потерпевшей по камерам видеонаблюдения и задержала обвиняемого по месту жительства. Обвиняемый признал свою вину.
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