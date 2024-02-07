В Крыму таможенники конфисковали раритетный Bentley

В Крыму таможня передала государству автомобиль Bentley, принадлежавший гражданину США

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российскими таможенниками был конфискован раритетный автомобиль иностранца в пользу государства, пишет Telegram-канал ФТС.

Фото: commons.wikimedia.org by Kipelok is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным ведомства, американец ввез на Крымский полуостров транспортное средство из штата Массачусетс еще в 2015 году. Bentley 1990 года выпуска попал в РФ через пункт пропуска Джанкой. В ФТС уточнили, что общий долг по таможенным платежам и процентам за просрочку оплаты составил 4,6 млн рублей. Автомобиль следовало оформить или вывезти с российской территории, но незадачливый американец просто передал его доверенному лицу и уехал. Теперь 33-летний Bentley Turbo R перейдет к государству.

Bentley Turbo R представляет собой роскошный седан с высокой производительностью. Он был первым Bentley, который использовал турбонаддув для увеличения мощности двигателя. Turbo R оснащен 6,75-литровым V8 двигателем, мощностью около 400 л. с. Он достигает скорости более 240 км/ч. Этот автомобиль также имеет роскошный интерьер. Bentley Turbo R стал очень популярным среди любителей роскошных автомобилей и часто ассоциируется с изысканностью, элегантностью и высоким уровнем комфорта.