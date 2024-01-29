Стало известно, как накажут педагога из Чебоксар, которая хотела поджечь школу

Учительница в Чебоксарах поджогла школу, признавшись в поддержке Украины

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Чебоксарах учительница попыталась поджечь школу, после чего в родительском чате заявила о своей поддержке Украины. Хотя российский Уголовный кодекс предусматривает наказание за поджог, адвокат отметил, что ответственность наступает при значительном ущербе.

Однако из-за заявленной поддержки Украины ее действия могут быть квалифицированы как публичные призывы к экстремистской деятельности или диверсии, что может привести к более серьезным наказаниям от 10 до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Эксперты также отмечают необходимость проверки психического состояния учительницы и выражают сомнения относительно ее адекватности, учитывая ее предыдущий судимый опыт за грабеж.