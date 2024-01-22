Донецк, Горловку и Ясиноватский район обстреляли натовскими снарядами

Донецк, Горловка и Ясиноватский район попали под обстрел ВСУ

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В это же время тремя снарядами такого же типа ударили по Никитовскому району Горловки, а через пять минут — еще тремя снарядами по Ясиноватскому району.

Фото: Мир тесен

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 (совпадает с мск) — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении.

Напомним, утром, 21 января, ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Согласно обновлённым данным, в ходе обстрела погибли 27 человек, ранения получили 25, среди них два подростка. Под артиллеристский удар попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно.