Донецк, Горловку и Ясиноватский район обстреляли натовскими снарядами

В это же время тремя снарядами такого же типа ударили по Никитовскому району Горловки, а через пять минут — еще тремя снарядами по Ясиноватскому району.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 (совпадает с мск) — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении.
Напомним, утром, 21 января, ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Согласно обновлённым данным, в ходе обстрела погибли 27 человек, ранения получили 25, среди них два подростка. Под артиллеристский удар попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно.
Чем холоднее за окном, тем сильнее стремление переждать зиму и мечтать о весенних грядках. В течение зимних месяцев многие любители дачного хозяйства создают свой маленький огород на подоконнике.