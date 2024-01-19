В международный розыск объявлен полковник ВСУ, убивавший мирных жителей Донбасса

В международный розыск Россией объявлен полковник ВСУ Александр Келембет, командир реактивного артиллерийского полка. Как уточнили в СК РФ, полковник обвиняется в убийствах мирных граждан на территории Донбасса.
Об объявлении в международный розыск Келембета стало известно 19 января, а днём ранее, 18 января, в розыск сотрудниками МВД РФ был объявлен командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Сергей Бурденюк.
В СК РФ уточнили, что на данный момент имеют достаточно доказательств того, что Бурденюк причастен к атакам на гражданские территории в России, которые проводились при помощи беспилотников.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.