Вопрос о наказании проводника будет решён, когда найдут кота, выброшенного ею из поезда в Кирове

Первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов дал комментарий по поводу инцидента с котом по кличке Твикс, которого проводница поезда выбросила на мороз в Кирове.
11 января проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила на улицу кота по кличке Твикс, который принадлежал пассажирам и у которого были официальные проездные документы. Хозяева не заметили, что коту удалось вылезти из переноски. Животное ходило по вагону, когда его увидела проводница. Женщина подумала, что кот бесхозный, и выбросила его из поезда.
Теперь в Кирове ведутся поиски кота, за которого нашедшему обещают 30 тысяч рублей.
Бурматов напомнил, что в российском законодательстве прописаны все подобные случаи, начиная от больших штрафов за жестокое обращение с животными и заканчивая лишением свободы.
Проводница может отделаться штрафом, если животное живо и не пострадало. В худшем случае сотрудницу поезда ждёт уголовная ответственность, отметил депутат.
"И у нас сегодня очень серьезная уголовная ответственность предусмотрена, и опять-таки в различных вариантах привлечения к этой ответственности… Завершается линейка этих мер ответственности лишением свободы до 5 лет. То есть куда дальше ужесточать?" — спросил Бурматов в разговоре с РИА Новости.
Депутат добавил, что вопрос об ответственности проводника будет решён, когда животное будет найдено.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.