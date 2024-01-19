Вопрос о наказании проводника будет решён, когда найдут кота, выброшенного ею из поезда в Кирове

Депутат Бурматов: за выброшенного из поезда кота проводница может получить до 5 лет лишения свободы

1:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов дал комментарий по поводу инцидента с котом по кличке Твикс, которого проводница поезда выбросила на мороз в Кирове.

Фото: openverse.org by strogoscope is licensed under CC BY 2.0

11 января проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила на улицу кота по кличке Твикс, который принадлежал пассажирам и у которого были официальные проездные документы. Хозяева не заметили, что коту удалось вылезти из переноски. Животное ходило по вагону, когда его увидела проводница. Женщина подумала, что кот бесхозный, и выбросила его из поезда.

Теперь в Кирове ведутся поиски кота, за которого нашедшему обещают 30 тысяч рублей.

Бурматов напомнил, что в российском законодательстве прописаны все подобные случаи, начиная от больших штрафов за жестокое обращение с животными и заканчивая лишением свободы.

Проводница может отделаться штрафом, если животное живо и не пострадало. В худшем случае сотрудницу поезда ждёт уголовная ответственность, отметил депутат.

"И у нас сегодня очень серьезная уголовная ответственность предусмотрена, и опять-таки в различных вариантах привлечения к этой ответственности… Завершается линейка этих мер ответственности лишением свободы до 5 лет. То есть куда дальше ужесточать?" — спросил Бурматов в разговоре с РИА Новости.

Депутат добавил, что вопрос об ответственности проводника будет решён, когда животное будет найдено.