Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жительница Москвы полгода держит собаку запертой в припаркованной машине
Объявлена дата выхода Senua’s Saga: Hellblade II
Песков опроверг массовый характер протестов в Башкирии
В ФСБ сообщили о задержании украинского агента, планировавшего убивать военных
Эксперты предостерегают россиян от рисков при инвестировании в заграничную недвижимость
Росстат сообщил о подорожании авиаперелётов на 22% в 2023 году
Новое открытие ученых переворачивает понимание организации воды
Мать задержанного актёра Анатолия Руденко заявила, что сына подставили
Путин окунулся в прорубь на Крещение
В Кирове выбросили кота из поезда на мороз

В Кирове проводница поезда выбросила на мороз кота

1:16
Зоосфера

В Кирове проводница поезда выбросила на мороз кота по имени Твикс. При этом женщина сказала хозяину, что кот сбежал.

В Кирове проводница поезда выбросила на мороз кота
Фото: Правда.Ру

Данная информация появилась в соцсетях. Со слов владельца питомца Эдгара, инцидент случился 11 января в 14:30 на стоянке в Кирове. Кота перевозил его отчим. Твикс был в переноске, и на него был куплен билет.

Но позднее, когда пришло время поменять коту пелёнку в переноске, выяснилось, что Твикс пропал. Проводница поезда сказала, что кот сбежал, однако по камерам видеонаблюдения выяснилось, что она же выбросила кота, который после убежал под поезд.

Ситуацию также прокомментировали в Кировском ЛО МВД России на транспорте. Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводница вагона выпустила животное на перрон из-за невнимательного отношения сопровождающего к питомцу. Сама работница железной дороги объяснила, что после посадки граждан в поезд к ней обратились пассажиры, сообщив, что по вагону гуляет кот. Опросив всех присутствующих, женщина не нашла хозяина питомца, поэтому выпустила кота на улицу.

Заводить уголовное дело по данному делу не будут из-за отсутствия состава преступления.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.

Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Эта подкормка заставит цвести декабрист
Декабрист начнёт формировать бутоны: подкормка из продукта, который мы выбрасываем, заставит его цвести
Каковы негативные последствия ежедневного мытья для здоровья
Несколько признаков, что нужно быстро менять ремень ГРМ
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Не стоит набивать теплицу снегом: вы только помогаете выжить вредителям, вот почему
Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести
Колорадский жук убежит с участка к соседям: попрощайтесь с вредителем при помощи натурального средства без "химии"
Колорадский жук убежит с участка к соседям: попрощайтесь с вредителем при помощи натурального средства без "химии"
Последние материалы
Эксперты предостерегают россиян от рисков при инвестировании в заграничную недвижимость
Росстат сообщил о подорожании авиаперелётов на 22% в 2023 году
Новое открытие ученых переворачивает понимание организации воды
Мать задержанного актёра Анатолия Руденко заявила, что сына подставили
Путин окунулся в прорубь на Крещение
Посольство РФ в Таиланде опровергло причастность к отмене концертов Галкина* в королевстве
Полковник Матвийчук: взятие села Весёлое откроет новые пути для российских войск
Паста с курицей в нежном сливочном соусе: чудесный ужин за 15 минут
Ученые обнаружили в Индии 2800-летнее поселение
Вместо глиняных: топ очищающих масок с углем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников