В Кирове выбросили кота из поезда на мороз

В Кирове проводница поезда выбросила на мороз кота

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Кирове проводница поезда выбросила на мороз кота по имени Твикс. При этом женщина сказала хозяину, что кот сбежал.

Фото: Правда.Ру

Данная информация появилась в соцсетях. Со слов владельца питомца Эдгара, инцидент случился 11 января в 14:30 на стоянке в Кирове. Кота перевозил его отчим. Твикс был в переноске, и на него был куплен билет.

Но позднее, когда пришло время поменять коту пелёнку в переноске, выяснилось, что Твикс пропал. Проводница поезда сказала, что кот сбежал, однако по камерам видеонаблюдения выяснилось, что она же выбросила кота, который после убежал под поезд.

Ситуацию также прокомментировали в Кировском ЛО МВД России на транспорте. Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводница вагона выпустила животное на перрон из-за невнимательного отношения сопровождающего к питомцу. Сама работница железной дороги объяснила, что после посадки граждан в поезд к ней обратились пассажиры, сообщив, что по вагону гуляет кот. Опросив всех присутствующих, женщина не нашла хозяина питомца, поэтому выпустила кота на улицу.

Заводить уголовное дело по данному делу не будут из-за отсутствия состава преступления.