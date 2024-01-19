В Хабаровске задержан местный житель, работавший украинским агентом

В ФСБ сообщили о задержании украинского агента, планировавшего убивать военных

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали местного жителя — украинского агента, в планах которого была ликвидация российских военных в регионе. Об этом сообщили представители силового ведомства.

Фото: "Lubjanka: Hauptquartier des FSB" by ilf_ is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Установлено, что задержанный по поручению иностранной спецслужбы планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края", — значится в релизе.

У задержанного жителя Хабаровска была ещё одна задача — сбор и передача на Украину данных о российских участниках спецоперации, а также о радиочастотах, на которых работают российские силовики.

Задержанный хабаровчанин обвиняется в госизмене и может лишиться свободы пожизненно.