В Хабаровске задержан местный житель, работавший украинским агентом

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали местного жителя — украинского агента, в планах которого была ликвидация российских военных в регионе. Об этом сообщили представители силового ведомства.
"Установлено, что задержанный по поручению иностранной спецслужбы планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края", — значится в релизе.
У задержанного жителя Хабаровска была ещё одна задача — сбор и передача на Украину данных о российских участниках спецоперации, а также о радиочастотах, на которых работают российские силовики.
Задержанный хабаровчанин обвиняется в госизмене и может лишиться свободы пожизненно.
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