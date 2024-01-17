В мэрии прокомментировали убийство человека собаками

1:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

После вчерашнего инцидента с нападением собак на человека, в мэрии высказали свою позицию по этому поводу. Согласно официальному заявлению, они утверждают, что решение проблемы безнадзорных собак требует их отлова и последующего пожизненного содержания в приютах.

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"В предыдущем году на решение данной проблемы было выделено более 26 миллионов рублей, в результате чего было поймано более 1,4 тысячи собак. В текущем году доступны 23 миллиона рублей", — поделился информацией и.о. мэр города Игорь Михайловский.

В настоящее время специальные службы направляются на отлов животных в ответ на жалобы граждан или в ходе специальных рейдов. Бюджет на прямой отлов, вакцинацию и стерилизацию составляет 8 миллионов рублей.

В мэрии считают, что существующая схема "отлов — вакцинация — стерилизация — содержание в приюте — возвращение в городскую среду" недостаточно эффективна, так как не исключает возможности будущих нападений собак на людей. Кроме того, для значительного уменьшения популяции безнадзорных животных необходимо проводить более масштабные операции по их отлову, сообщает transsibinfo.com.

"В настоящее время ведется строительство приюта для бездомных животных. Место для него уже найдено, и там будут установлены вольеры", — заверил Игорь Михайловский.