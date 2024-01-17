Непогода оставила замерзать сотни россиян с детьми на дороге под Ульяновском

На трассе под Ульяновском из-за непогоды застряли сотни россиян

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пробка из сотен машин из-за ужасной погоды образовалась на трассе P-241 Казань - Ульяновск. Проехать там можно только на снегоходах. Родители четверых детей, пострадавших от переохлаждения, уже обратились за помощью. О происшествии сообщает телеграм-канал Mash.

Фото: zakon.kz

Сначала дорогу перегородила фура. А притормозившие за ней автомобили оказались в заторе и не смогли объехать препятствие из-за снежных заносов и сильнейшего ветра, который дул всю ночь.

Люди оказались в "снежном плену". Среди них есть и семьи с детьми. Автомобилисты пытаются греться, сжигая бензин.

Родители четверых детей уже обратились к сотрудникам МЧС за помощью: у детей переохлаждение и температура, а кому-то из малышей понадобились подгузники.

Спасатели из Главного управления МЧС по Ульяновской области вынуждены объезжать машины на снегоходах для оказания помощи людям. На трассе развернули пункт обогрева.