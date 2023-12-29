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В Ачинске арестована знахарка, укравшая у пенсионерки больше миллиона рублей

1:24
Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Ачинский городской суд арестовал аферистку, укравшую у пенсионерки больше миллиона рублей, сообщила в среду, 27 декабря, пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В Ачинске арестована знахарка, укравшая у пенсионерки больше миллиона рублей
Фото: gadanienasudbu.ru

Преступление было совершено в ноябре. Местная жительница 1940 года рождения, выходя из аптеки, познакомилась с девушкой. Та с ходу определила, что на женщине порча, из-за которой она испытывает серьёзные проблемы со здоровьем, и предложила свою помощь.

Лжецелительница объяснила, что для этого пенсионерка должна отдать ей все имеющиеся деньги и не вспоминать о них 40 дней. Потерпевшая привела незнакомку к себе домой и отдала ей 1 миллион 175 тысяч рублей. Потом одумалась и обратилась в полицию.

Уже скоро "знахарку" задержали в Алтайском крае. Ею оказалась ранее судимая местная жительница 1996 года рождения. Она заверила, что собиралась вернуть деньги, которые ей были нужны на поездку на похороны родственника. Однако при себе у неё денег уже не было.

Бессовестную обманщицу отвезли по месту совершения злодеяния и заключили под стражу. Против неё возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество.

Знахарка украла у пенсионерки миллион с лишним
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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