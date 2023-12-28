В Екатеринбурге у подъезда обнаружили женщину и ребенка без верхней одежды

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге произошел инцидент на Опалихинской улице, где 43-летнюю женщину и ее сына-третьеклассника нашли у подъезда в 6 утра.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Мальчик не получил травм, но столкнулся с обморожением. У матери диагностированы переломы ног. Оказалось, что женщина находилась в состоянии алкогольного психоза, в результате которого ей показалось, что под кроватью скрывается что-то угрожающее. Она и ее сын приняли решение прыгнуть с третьего этажа, сообщают argumenti.ru.

Девятилетнего мальчика передали отцу. Женщину отвезли в больницу, где с ней будет работать команда психиатров. Позже поступила информация о том, что ей потребовалась реанимация.