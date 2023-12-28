В Екатеринбурге у подъезда обнаружили женщину и ребенка без верхней одежды

В Екатеринбурге произошел инцидент на Опалихинской улице, где 43-летнюю женщину и ее сына-третьеклассника нашли у подъезда в 6 утра.
Мальчик не получил травм, но столкнулся с обморожением. У матери диагностированы переломы ног. Оказалось, что женщина находилась в состоянии алкогольного психоза, в результате которого ей показалось, что под кроватью скрывается что-то угрожающее. Она и ее сын приняли решение прыгнуть с третьего этажа, сообщают argumenti.ru.
Девятилетнего мальчика передали отцу. Женщину отвезли в больницу, где с ней будет работать команда психиатров. Позже поступила информация о том, что ей потребовалась реанимация.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.