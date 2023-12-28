ФСБ изъяла у жителей Хакасии множество оружия, гранат и боеприпасов

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Управление ФСБ по Хакасии представило информацию о мерах, принятых в 2023 году для противодействия незаконному обороту оружия.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Vitaly V. Kuzmin is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0

В течение этого периода было изъято 50 единиц стрелкового оружия, 11 основных частей вооружения, 3695 боеприпасов, более 13 кг взрывчатых веществ, а также 10 ручных гранат и их компоненты, сообщает newkhakasiya.online.

18 жителей Хакасии были привлечены к уголовной ответственности, в отношении еще 67 были возбуждены уголовные дела. За незаконный оборот оружия максимальное предусмотренное наказание составляет до 20 лет лишения свободы.