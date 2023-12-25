Читинка умерла после проведённого иностранцем иглоукалывания

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

Жительница Читы умерла после сеанса иглоукалывания, проведённого иностранным "специалистом", сообщает в понедельник пресс-служба управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

Фото: Pinterest

Трагедия разыгралась в июле 2023 года. Некий иностранный гражданин открыл в торговом центре "Подсолнух" на улице Казачьей пункт иглоукалывания. Он обещал, что его сеансы помогут снять болевые ощущения, вызванные патологиями суставов.

Позарившись на посулы, к представителю нетрадиционной медицины обратилась 52-летняя местная жительница. "Эскулап" ввёл ей в коленный сустав какой-то препарат, от которого она через несколько дней скончалась в больнице в результате септического шока.

Региональное следственное управление СКР возбудило по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Горе-врач разыскивается, сыщики просят позвонить всех, кто пострадал от его "лечения".