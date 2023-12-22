13 декабря по оперативным данным, на 320 километре перегона Михнево — Усады Павелецкого направления МЖД, несовершеннолетние подожгли объект железнодорожной инфраструктуры. Указания по диверсии они получили в переписке в мессенджере.
"В отношении двоих молодых людей 2005 и 2006 годов рождения возбуждено уголовное дело", — говорится в публикации.
Фигурантам уголовного дела уже предъявили обвинения, они признали вину и раскаялись.
По статье "Диверсия" может грозить до 20 лет заключения.
Напомним, ранее по аналогичному делу был арестован подросток в Новосибирске.
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