Полицейские задержали подростков, устроивших диверсию на железной дороге

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

13 декабря по оперативным данным, на 320 километре перегона Михнево — Усады Павелецкого направления МЖД, несовершеннолетние подожгли объект железнодорожной инфраструктуры. Указания по диверсии они получили в переписке в мессенджере.

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"В отношении двоих молодых людей 2005 и 2006 годов рождения возбуждено уголовное дело", — говорится в публикации.

Фигурантам уголовного дела уже предъявили обвинения, они признали вину и раскаялись.

По статье "Диверсия" может грозить до 20 лет заключения.

Напомним, ранее по аналогичному делу был арестован подросток в Новосибирске.