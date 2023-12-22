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Полицейские задержали подростков, устроивших диверсию на железной дороге

0:44
Происшествия

13 декабря по оперативным данным,  на 320 километре перегона Михнево — Усады Павелецкого направления МЖД,  несовершеннолетние подожгли объект железнодорожной инфраструктуры. Указания по диверсии они получили в переписке в мессенджере.

Полицейские задержали подростков, устроивших диверсию на железной дороге
Фото: wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

"В отношении двоих молодых людей 2005 и 2006 годов рождения возбуждено уголовное дело", — говорится в публикации.

Фигурантам уголовного дела уже предъявили обвинения, они признали вину и раскаялись.

По статье "Диверсия" может грозить до 20 лет заключения.

Напомним, ранее по аналогичному делу был арестован подросток в Новосибирске.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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