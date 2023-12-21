Во время стрельбы в университете Праги погибли 11 человек

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Срельба в столичном университете Чехии закончилась смертью 11 человек.

Фото: https://www.pxfuel.com/ru/search?q=%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82

Как сообщает "Чешское радио" во время стрельбы в Праге погибли 11 человек, включая самого стрелявшего.

Мэр Праги Богуслав Свобода объяснил, что стрелок погиб, свалившись с крыши. По предварительной информации, перед падением он выстрелил в себя.

Ранее мэр Праги вынужден был признать, что теракты со стрельбой в учебных заведениях случаются не только в США.