Срельба в столичном университете Чехии закончилась смертью 11 человек.
Как сообщает "Чешское радио" во время стрельбы в Праге погибли 11 человек, включая самого стрелявшего.
Мэр Праги Богуслав Свобода объяснил, что стрелок погиб, свалившись с крыши. По предварительной информации, перед падением он выстрелил в себя.
Ранее мэр Праги вынужден был признать, что теракты со стрельбой в учебных заведениях случаются не только в США.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".