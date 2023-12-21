Мэр Праги о стрельбе в столичном университете: "Думали, что подобные теракты происходят в США"

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Мэр Праги Богуслав Свобода отреагировал на теракт на философском факультете в Карловом университете в Праге.

Фото: Телеграм Русская весна

Неизвестный убил и ранил несколько студентов столичного университета, а затем покончил с собой.

На инцидент отреагировал глава европейского города.

"Мы всегда думали, что подобные теракты происходят в США, теперь выясняется, что и у нас есть проблемы со стрелками-одиночками", — цитируют местные СМИ слова Богуслава Свободы.

Очевидцы рассказывают, что среди пострадавших есть студенты, которые выпрыгивали из здания с 4-го этажа, спасаясь от стрелявшего.