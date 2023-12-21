В Чехии злоумышленник открыл стрельбу в столичном университете.
На философском факультете в Карловом университете в Праге неизвестный устроил стрельбу.
Мэр Праги сообщил, что мужчина, убивший и ранивший людей в высшем учебном заведении, покончил с собой.
Сообщается о нескольких погибших и десятке раненых.
Очевидцы рассказали местным СМИ, что выстрелов было очень много. Студенты были вынуждены прыгать из окон.
Глава МВД Чехии заявил, что злоумышленник действовал в одиночку.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".