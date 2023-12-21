В университете в Праге неизвестный устроил стрельбу: несколько погибших и десятки раненых

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Чехии злоумышленник открыл стрельбу в столичном университете.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Vitaly V. Kuzmin is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0

На философском факультете в Карловом университете в Праге неизвестный устроил стрельбу.

Мэр Праги сообщил, что мужчина, убивший и ранивший людей в высшем учебном заведении, покончил с собой.

Сообщается о нескольких погибших и десятке раненых.

Очевидцы рассказали местным СМИ, что выстрелов было очень много. Студенты были вынуждены прыгать из окон.

Глава МВД Чехии заявил, что злоумышленник действовал в одиночку.