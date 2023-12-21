Перед отправлением на поезд в направлении Тюмень — Адлер у шестерых детей наблюдалась высокая температура, однако они получили разрешение от медпункта лагеря на поездку. В настоящее время у 15 детей был обнаружен грипп, что подтверждено Роспотребнадзором.
Больных детей разместили в двух плацкартных купе и закрыли занавеской. Через полдня остальные дети начали жаловаться на своё состояние: у всех поднялась температура до 37. Они были переселены в отдельные вагоны, пишет Ural Mash.
Двух медиков из Краснодонской больницы сопровождали этих детей. У одной девочки вначале температура поднялась до 39, но после приёма парацетамола снизилась до 37. Вечером школьница стала бледной и потеряла сознание. Врачи предпринимали все усилия для её спасения, проводясь искусственное дыхание и массаж сердца до приезда скорой помощи.
Ещё девять детей были доставлены на скорой помощи с тяжёлым состоянием. Оставшихся участников разделили на группы с симптомами и без симптомов и поместили на карантин в инфекционную больницу в Саратове.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".