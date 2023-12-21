Детям разрешили сесть в поезд Тюмень — Адлер, несмотря на высокую температуру

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Перед отправлением на поезд в направлении Тюмень — Адлер у шестерых детей наблюдалась высокая температура, однако они получили разрешение от медпункта лагеря на поездку. В настоящее время у 15 детей был обнаружен грипп, что подтверждено Роспотребнадзором.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Больных детей разместили в двух плацкартных купе и закрыли занавеской. Через полдня остальные дети начали жаловаться на своё состояние: у всех поднялась температура до 37. Они были переселены в отдельные вагоны, пишет Ural Mash.

Двух медиков из Краснодонской больницы сопровождали этих детей. У одной девочки вначале температура поднялась до 39, но после приёма парацетамола снизилась до 37. Вечером школьница стала бледной и потеряла сознание. Врачи предпринимали все усилия для её спасения, проводясь искусственное дыхание и массаж сердца до приезда скорой помощи.

Ещё девять детей были доставлены на скорой помощи с тяжёлым состоянием. Оставшихся участников разделили на группы с симптомами и без симптомов и поместили на карантин в инфекционную больницу в Саратове.