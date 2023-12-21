12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер, 30 детей госпитализированы

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

12-летняя девочка скончалась во время поезда по маршруту Тюмень — Адлер, а около 30 детей были доставлены в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал "112".

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

Группа из 125 человек возвращалась из поездки в Сибирь, когда у нескольких стали проявляться симптомы ОРВИ. У них повысилась температура. Когда состав проходил через Пензенскую область, одной школьницы стало очень плохо. 12-летняя девочка потеряла сознание и скончалась.

Группу сопровождали два врача и медсестра, которые пытались оказать помощь, однако она оказалась безуспешной. В Сердобске к спасению детей подключилась бригада медиков РЖД. К тому времени уже четверо заболевших находились с высокой температурой, а ещё у 30 ребят наблюдались признаки простуды. В Балашове в Саратовской области группу уже ожидали несколько бригад скорой помощи.

Сейчас данная ситуация расследуется следственным комитетом и прокуратурой.