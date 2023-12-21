12-летняя девочка скончалась во время поезда по маршруту Тюмень — Адлер, а около 30 детей были доставлены в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал "112".
Группа из 125 человек возвращалась из поездки в Сибирь, когда у нескольких стали проявляться симптомы ОРВИ. У них повысилась температура. Когда состав проходил через Пензенскую область, одной школьницы стало очень плохо. 12-летняя девочка потеряла сознание и скончалась.
Группу сопровождали два врача и медсестра, которые пытались оказать помощь, однако она оказалась безуспешной. В Сердобске к спасению детей подключилась бригада медиков РЖД. К тому времени уже четверо заболевших находились с высокой температурой, а ещё у 30 ребят наблюдались признаки простуды. В Балашове в Саратовской области группу уже ожидали несколько бригад скорой помощи.
Сейчас данная ситуация расследуется следственным комитетом и прокуратурой.
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