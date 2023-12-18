Трагически погибший подросток Тимофей на боксёрских соревнованиях был известен в своей школе как талантливый и усердный ученик. Он воспитывался в заботливой семье, где его отец трудился на заводе, а мать занималась своим бизнесом. Мальчик находил радость и поддержку в своих маленьких сёстрах.
Тимофей был стойким и целеустремленным. Во время соревнований он одержал победу во всех раундах, достигнув таким образом финала. Однако в этой самой завершающей битве произошёл непоправимый инцидент.
"Мы ревели всем залом", — признался один знакомый Тимофея.
Он отметил, что подросток никогда не курил, не употреблял энергетические напитки. Он обладал хорошим чувством юмора. Мальчик отличался настойчивостью и работал не покладая рук.
"Мы все запомним его на всю жизнь. Отличный был парень, мы его все любили и любим", — признался знакомый Тимофее.
Редакция E1 отмечает, что подросток получил сильный удар в область печени, мгновенно потерял сознание в ринге. Точные обстоятельства этой трагедии сейчас выясняются сотрудниками полиции и регионального следственного комитета.
Чиновники уже начали проверку и выставили перед собой две задачи: выяснить причины и условия, которые привели к произошедшему, и предпринять необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Напоминаем, что 14-летний подросток умер в машине скорой помощи из-за травмы, полученной на открытом первенстве города Первоуральска Свердловской области по боксу.
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