Знакомый 14-летнего боксёра в Первоуральске признался, что весь зал ревел после трагедии

1:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Трагически погибший подросток Тимофей на боксёрских соревнованиях был известен в своей школе как талантливый и усердный ученик. Он воспитывался в заботливой семье, где его отец трудился на заводе, а мать занималась своим бизнесом. Мальчик находил радость и поддержку в своих маленьких сёстрах.

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Тимофей был стойким и целеустремленным. Во время соревнований он одержал победу во всех раундах, достигнув таким образом финала. Однако в этой самой завершающей битве произошёл непоправимый инцидент.

"Мы ревели всем залом", — признался один знакомый Тимофея.

Он отметил, что подросток никогда не курил, не употреблял энергетические напитки. Он обладал хорошим чувством юмора. Мальчик отличался настойчивостью и работал не покладая рук.

"Мы все запомним его на всю жизнь. Отличный был парень, мы его все любили и любим", — признался знакомый Тимофее.

Редакция E1 отмечает, что подросток получил сильный удар в область печени, мгновенно потерял сознание в ринге. Точные обстоятельства этой трагедии сейчас выясняются сотрудниками полиции и регионального следственного комитета.

Чиновники уже начали проверку и выставили перед собой две задачи: выяснить причины и условия, которые привели к произошедшему, и предпринять необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Напоминаем, что 14-летний подросток умер в машине скорой помощи из-за травмы, полученной на открытом первенстве города Первоуральска Свердловской области по боксу.