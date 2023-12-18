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Опубликовано видео спарринга в Первоуральске, после которого погиб 14-летний боксёр

Происшествия

В Первоуральске после спортивного состязания скончался 14-летний боксёр. Прокуратура и Следком запустили проверку по факту трагедии.

По словам спортивного журналиста Александра Лютикова, юный боксёр в начале турнира вёл себя очень уверенно, отражая удары противника, однако вскоре он перестал оказывать сопротивление. Как пояснил корреспондент, подросток потерял сознание. Через некоторое время он скончался в автомобиле скорой помощи, так и не доехав до медучреждения.

"Смотрю это видео и не представляю, как себя сейчас чувствует соперник погибшего", — подчеркнул Лютиков в Telegram.

Портал E1.RU отмечает, что врачи столкнулись с препятствиями, когда ехали к месту проведения турнира, чтобы оказать помощь мальчику. Шлагбаум, расположенный рядом с отелем "Первоуральск", был закрыт, поэтому доктор добирался до помещения пешком.

Тело несовершеннолетнего осмотрят судмедэксперты, после этого будет названа конкретная причина трагедии.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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