Раскрыты подробности аварии с кортежем Байдена: виновник объяснил, что причиной стал ливень

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

Машина врезалась в кортеж Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Дэлавер, в воскресенье вечером. В Белом доме раскрыли подробности ДТП.

Фото: NBC News

Намеренный переизбраться президент США посетил город в рамках своей предвыборной кампании. Они с первой леди уже вышли из автомобиля, когда вдруг раздался грохот.

Байден изумлённо вылупил глаза — судя по кадрам видео с места происшествия, он выглядел обеспокоенным. Агенты Секретной службы поспешили увести Джо и Джилл Байденов подальше, пока их коллеги разбирались с виновником ДТП.

Водитель серебристого седана Ford с местными номерами вылезал из машины под прицелами пистолетов. Он объяснил, что авария была случайной — в это время на улице шёл сильный ливень. Дальнейшая беседа проходила спокойно и конструктивно.

Тем временем Байдены побывали в местном избирательным штабе, где поужинали макаронами, и уже отбыли восвояси.