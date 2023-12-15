Московская компания отсудила у кстовского кондитера 80 тысяч рублей

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Московская фирма по производству открыток выиграла суд у жительницы Кстова и получила компенсацию в размере 80 тысяч рублей. Женщина, занимающаяся изготовлением пряников для детей и взрослых, использовала изображения на своей продукции без соответствующей лицензии, после чего продавала их в интернете.

Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

На протяжении нескольких лет она размещала на своих изделиях изображения, включая открытки и персонажей мультфильмов, скачанные из интернета.

Хотя предприниматель получила лицензию на использование известных образов, она решила обойти авторские права. Компания-правообладатель "Империя поздравлений" обнаружила это и подала на нее в суд.

Женщине из Кстова было предъявлено обвинение в размере 10 тысяч рублей за каждое изображение, такие как "Мальчик летчик летит в самолете", "Мальчик-пилот в комбинезоне с самолетами" и другие.

Суд принял сторону истца, и теперь жительница Нижнего Новгорода обязана выплатить компенсацию в размере 80 тысяч рублей, а также возместить судебные расходы, сообщает newsnn.ru.