В Шереметьево пассажирский самолёт 2 часа не может вылететь на Кубу

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В аэропорту Шереметьево возникли поблемы с вылетом самолёта Москва-Варадео.

Фото: кадр из видео очевидцев

В Шереметьево пассажирский самолёт уже 2 часа не может вылететь на Кубу.

Пассажиры рейса с 11 часов утра сидят в салоне самолёта, который развернули непосредственно перед вылетом.

"После выезда на взлётную полосу вернулись на стоянку, зашли сотрудники пограничной службы, людей не выпускают. Пассажирам говорят о технической неполадке", — цитирует слова одного из пассажиров рейса Telegram-канал "Осторожно, новости".

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево задержали пассажира, который пытался улететь из страны с золотом на сумму 23 миллиона рублей.