В аэропорту Шереметьево возникли поблемы с вылетом самолёта Москва-Варадео.
В Шереметьево пассажирский самолёт уже 2 часа не может вылететь на Кубу.
Пассажиры рейса с 11 часов утра сидят в салоне самолёта, который развернули непосредственно перед вылетом.
"После выезда на взлётную полосу вернулись на стоянку, зашли сотрудники пограничной службы, людей не выпускают. Пассажирам говорят о технической неполадке", — цитирует слова одного из пассажиров рейса Telegram-канал "Осторожно, новости".
Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево задержали пассажира, который пытался улететь из страны с золотом на сумму 23 миллиона рублей.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.