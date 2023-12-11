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В аэропорту Шереметьево задержали пассажира с золотом на 23 миллиона рублей

1:02
Общество

Таможенные службы задержали в Шереметьево члена преступной группировки, который пытался провести драгоценности на 23 млн рублей. Провоз драгоценностей не был осуществлён согласно законодательству. Среди драгоценностей — серьги, семь колье, три кольца, а также три браслета, две цепочки с подвесками. Подвески выполнены из белого и жёлтого золота с изумрудами, бриллиантами и сапфирами.

В аэропорту Шереметьево задержали пассажира с золотом на 23 миллиона рублей
Фото: Москва

Кроме того, были задержаны и другие участники организации — 53-летняя россиянка и 37-летний гражданин Казахстана. Как сообщает агентство "Москва", задержанные проживали в коттеджных поселках, которые имели элитный статус. Там проведены обыски в ходе которых были изъяты предметы личного пользования, документы, а также носители информации.

Ранее сообщалось о том, что в аэропортах Москвы 8 декабря отменили и задержали 21 рейс.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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