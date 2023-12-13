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При пожаре в конюшне в Москве погибли 16 лошадей

0:43
Происшествия

Утром 13 декабря полностью сгорела конюшня, расположенная в парке на Лосином острове на востоке Москвы.

При пожаре в конюшне в Москве погибли 16 лошадей
Фото: Фото: Прокуратура по Москве

По данным правоохранительных органов и МЧС, пожар начался около шести часов утра. Специалисты оценили площадь возгорания в 100 квадратных метров.

Когда к пылающей конюшне, расположенной в нежилом одноэтажном здании на территории центра конного спорта, прибыли пожарные расчеты, нескольким лошадям удалось самостоятельно вырваться из огненного ада.

По данным Telegram-канала Baza в сгоревшем помещении находилось 20 лошадей. Четырем удалось спастись, а 16 животных погибли в пламени.

Лошади сгорели заживо
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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