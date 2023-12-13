При пожаре в конюшне в Москве погибли 16 лошадей

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 13 декабря полностью сгорела конюшня, расположенная в парке на Лосином острове на востоке Москвы.

Фото: Фото: Прокуратура по Москве

По данным правоохранительных органов и МЧС, пожар начался около шести часов утра. Специалисты оценили площадь возгорания в 100 квадратных метров.

Когда к пылающей конюшне, расположенной в нежилом одноэтажном здании на территории центра конного спорта, прибыли пожарные расчеты, нескольким лошадям удалось самостоятельно вырваться из огненного ада.

По данным Telegram-канала Baza в сгоревшем помещении находилось 20 лошадей. Четырем удалось спастись, а 16 животных погибли в пламени.

Лошади сгорели заживо