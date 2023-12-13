Утром 13 декабря полностью сгорела конюшня, расположенная в парке на Лосином острове на востоке Москвы.
По данным правоохранительных органов и МЧС, пожар начался около шести часов утра. Специалисты оценили площадь возгорания в 100 квадратных метров.
Когда к пылающей конюшне, расположенной в нежилом одноэтажном здании на территории центра конного спорта, прибыли пожарные расчеты, нескольким лошадям удалось самостоятельно вырваться из огненного ада.
По данным Telegram-канала Baza в сгоревшем помещении находилось 20 лошадей. Четырем удалось спастись, а 16 животных погибли в пламени.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.