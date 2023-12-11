Суд Удмуртии вынес приговор мужчине за ограбление и убийство пожилой женщины

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Верховный суд Удмуртии вынес приговор жителю Игринского района, задержанного за разбойное нападение и убийство пожилой женщины. Согласно информации, предоставленной объединенной пресс-службой судов УР, подсудимый приговорен к 17 годам лишения свободы.

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Преступление совершилось в ночь с 8 на 9 марта 2017 года в селе Пугачево Малопургинского района. Предварительно судимый преступник и его знакомый посетили 82-летнюю женщину. Потерпевшая ушла спать после посиделок с нападавшим и еще одним мужчиной.

В это время осужденный решил обворовать хозяйку, начав поиск денег и ценностей в доме. Зайдя в комнату, где спала пожилая женщина, он обыскал мебель, но шум разбудил хозяйку. В ответ на ее пробуждение преступник напал, многократно ударив ее молотком по голове. Последствия этих тяжких травм привели к смерти пожилой женщины.

Злодей похитил деньги, продукты, бытовую химию и электрический чайник, найденные в доме, и скрылся. Ущерб составил 5 877 рублей, сообщает udm-info.ru.

В ходе судебного процесса обвиняемый отрицал свою вину в предъявленных ему обвинениях. Тем не менее суд, основываясь на собранных доказательствах, признал его виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с использованием предмета в качестве оружия, с тяжким вредом здоровью потерпевшей) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с разбоем).

Суд установил наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.