"Я её боялся": отец девочки-стрелка из Брянска рассказал об отношениях с дочерью

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Советском райсуде города Брянска рассматривается вопрос об избрании меры пресечения отцу восьмиклассницы, устроившей стрельбу в гимназии. Дмитрия обвиняют по статьям "небрежное хранение оружия" и "доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери".

Фото: комсомольская правда

Обвиняемый утверждает, что не было насилия по отношению к дочери и рассказывает о трудной семейной обстановке, в которой дочь проявляла странные поведенческие изменения.

"В последнее время с Алиной что-то случилось. Её будто зомбировали. Закодировали. Она стала другим человеком. Я боялся к ней подойти.", - рассказал Дмитрий.

По словам отца, он предлагал жене обратиться к психиатру, но семья этого не сделала.