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"Я её боялся": отец девочки-стрелка из Брянска рассказал об отношениях с дочерью

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Происшествия

В Советском райсуде города Брянска рассматривается вопрос об избрании меры пресечения отцу восьмиклассницы, устроившей стрельбу в гимназии. Дмитрия обвиняют по статьям "небрежное хранение оружия" и "доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери".

"Я её боялся": отец девочки-стрелка из Брянска рассказал об отношениях с дочерью
Фото: комсомольская правда

Обвиняемый утверждает, что не было насилия по отношению к дочери и рассказывает о трудной семейной обстановке, в которой дочь проявляла странные поведенческие изменения.

"В последнее время с Алиной что-то случилось. Её будто зомбировали. Закодировали. Она стала другим человеком. Я боялся к ней подойти.", - рассказал Дмитрий.

По словам отца, он предлагал жене обратиться к психиатру, но семья этого не сделала.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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