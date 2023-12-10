В Советском райсуде города Брянска рассматривается вопрос об избрании меры пресечения отцу восьмиклассницы, устроившей стрельбу в гимназии. Дмитрия обвиняют по статьям "небрежное хранение оружия" и "доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери".
Обвиняемый утверждает, что не было насилия по отношению к дочери и рассказывает о трудной семейной обстановке, в которой дочь проявляла странные поведенческие изменения.
"В последнее время с Алиной что-то случилось. Её будто зомбировали. Закодировали. Она стала другим человеком. Я боялся к ней подойти.", - рассказал Дмитрий.
По словам отца, он предлагал жене обратиться к психиатру, но семья этого не сделала.
Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.