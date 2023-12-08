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Школьник из Владивостока скончался от непонятного разрыва толстой кишки

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Происшествия

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту смерти 14-летнего подростка. Его гибель показалась сотрудникам правоохранительных органов неестественной.

Школьник из Владивостока скончался от непонятного разрыва толстой кишки
Фото: wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

Школьник скончался 7 декабря, находясь у себя дома. Его мать рассказала следователям, что за пару дней до трагедии её сын съел корейское кушанье кимчи. По словам матери, спустя некоторое время после еды ребёнок пожаловался, что у него болит живот, после чего его не стало в живых.

Однако, как сообщает Telegram-канал Baza, следователи не верят, что всё было так, как рассказывает мать подростка. Судмедэксперты выяснили, что причиной смерти мальчика стал разрыв толстой кишки, который стал следствием закрытой тупой травмы области живота.

Случившееся будет расследоваться в рамках открытого уголовного дела по статье "Убийство по неосторожности".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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