В Москве банда полицейских продавала личные данные россиян

Четверых столичных правоохранителей обвиняют в превышении должностных полномочий.

Фото: https://samaragis.ru/v-samarskoj-oblasti-rassledujut-ubijstvo-dvuh-zhenshhin/; unsplash.com

Перед законом придётся отвечать троим экс-оперативникам Таганского отдела полиции и бывшему инженеру ГУ МВД Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, мужчины в своих целях использовали доступ к базе данных МВД РФ. Отмечается, что правоохранители свою вину не отрицают и даже решили сотрудничать со следствием.