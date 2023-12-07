Четверых столичных правоохранителей обвиняют в превышении должностных полномочий.
Перед законом придётся отвечать троим экс-оперативникам Таганского отдела полиции и бывшему инженеру ГУ МВД Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, мужчины в своих целях использовали доступ к базе данных МВД РФ. Отмечается, что правоохранители свою вину не отрицают и даже решили сотрудничать со следствием.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.