После доноса организатора казино возбудили дело на замначальника УМВД Новосибирска

1:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Появились подробности о уголовном деле, которое было завершено в отношении заместителя начальника Управления МВД Новосибирска.

В городе Новосибирске было возбуждено уголовное дело против заместителя начальника УМВД Александра Захарова. Ему предъявлены обвинения согласно части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся получения взятки должностным лицом у незаконной организации в особо крупном размере. Информация о деле поступила после сообщения основателя одного из подпольных казино.

По словам этого источника, обвиняемый, который является фигурантом организации азартных игр, заключил досудебное соглашение с следствием. В ходе своего показания он раскрыл, что предоставлял взятки подполковнику полиции Захарову с целью получения "крыши" и предотвращения проверок в отношении своего казино. Сегодня ожидается вынесение меры пресечения в Октябрьском суде, сообщает Сиб.фм.

Стоит отметить, что в Новосибирске также проводятся следственные мероприятия в отношении других высокопоставленных полицейских, которые также подверглись аресту по той же статье. В сентябре 2023 года были задержаны экс-глава отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД по Новосибирску Андрей Хомин, заместитель начальника этого отдела Дмитрий Шило, руководитель ОЭБиПК по Заельцовскому району Максим Абрамов и экс-начальник ОЭБиПК по Ленинскому району Денис Фетисов.