60-летний педофил заключён под стражу в Нижегородской области

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нижнем Новгороде суд отправил под стражу 60-летнего извращенца, домогавшегося детей прямо на улице.

Фото: https://versiya.info/uploads/posts/2019-11/1573124134_policejskij.jpg

По информации регионального СУ СК, преступление было совершено ещё 4 декабря в Сормовском районе областного центра.

Средь бела дня мужчина приставал к двум несовершеннолетним. На поимку педофила были брошены силы правоохранительных органов.

"В ходе грамотно организованных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили лицо, причастное к совершению данного преступления, им оказался 60-летний житель г. Дзержинска, который был задержан следователями СК", — сообщили в ведомстве.