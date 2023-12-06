В Нижнем Новгороде суд отправил под стражу 60-летнего извращенца, домогавшегося детей прямо на улице.
По информации регионального СУ СК, преступление было совершено ещё 4 декабря в Сормовском районе областного центра.
Средь бела дня мужчина приставал к двум несовершеннолетним. На поимку педофила были брошены силы правоохранительных органов.
"В ходе грамотно организованных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили лицо, причастное к совершению данного преступления, им оказался 60-летний житель г. Дзержинска, который был задержан следователями СК", — сообщили в ведомстве.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.