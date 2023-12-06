Жительница Флориды притворилась 14-летней школьницей ради соблазнения подростка

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Американка, проживающая в штате Флорида, притворилась 14-летней школьницей для того, чтобы убедить подростка вступить с ней в интимную связь.

Фото: openverse.org by Lee Cannon is licensed under CC BY-SA 2.0

Американку зовут Алисса Энн Зингер, живёт она во флоридском городе Тампа, сообщает Tampa Bay Times. Женщина вступила в переписку с подростком в мессенджере, отправляя ему видео порнографического содержания.

Женщина придумала легенду о своём "домашнем обучении", из-за которого она не посещает школу. Американка несколько раз устраивала с мальчиком интимные встречи.

Правда открылась, когда женщина вместе с подростком попались в магазине на мелкой краже. Только тогда её несовершеннолетний знакомый узнал, что его подруге на самом деле не 14 лет, а 22 года.

Оказалось, что задержанный вместе с ней подросток был не единственным, с кем женщина успела вступить в интимные отношения. Параллельно она встречалась ещё с несколькими учащимися.