Глава СК РФ Бастрыкин занялся группой подростков-хулиганов из Тюмени

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Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию о ходе проверки случаев проступков молодёжных хулиганов в Тюмени.

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Группа малолетних правонарушителей совершила несколько противоправных действий, включая нападения на людей и нанесение ущерба имуществу (местные СМИ сообщали о серии нападений на продовольственные магазины, принадлежащие торговой сети).

"По данному факту организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах", — передаёт пресс-служба СК области.

Ранее сообщалось, что на Урале жители возмущены решением суда, приговорившего серийного убийцу Незнамова к 17 годам лишения свободы.

А.И. Бастрыкин встретился с матерями сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей