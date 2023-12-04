Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию о ходе проверки случаев проступков молодёжных хулиганов в Тюмени.
Группа малолетних правонарушителей совершила несколько противоправных действий, включая нападения на людей и нанесение ущерба имуществу (местные СМИ сообщали о серии нападений на продовольственные магазины, принадлежащие торговой сети).
"По данному факту организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах", — передаёт пресс-служба СК области.
Ранее сообщалось, что на Урале жители возмущены решением суда, приговорившего серийного убийцу Незнамова к 17 годам лишения свободы.
Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.